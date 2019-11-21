مصدر للحرة: ترامب يريد محاكمة رسمية في مجلس الشيوخ

علمت الحرة من مصدر في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ أنه يريد محاكمة رسمية في هذا المجلس في حال صوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لصالح إطلاق إجراءات عزل الرئيس.

وأفاد المصدر أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع بين مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم تشاك غراسلي وميت رومني وسوزان كولينز، مع مستشار البيت الأبيض القانوني بات سيبولوني ومستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر وكليان كونوي، لصياغة استراتجية التعامل مع المراحل القادمة من إجراءات العزل.

واوضح المصدر أن ترامب يرغب في الدفاع عن نفسه بالحجج القانونية أمام الشعب الأميركي ويعترض على ما اقترحه بعض الجمهوريين بشأن نيتهم رفض النظر في مذكرات العزل التي يتوقع أن يرفعها مجلس النواب.

وكان السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي قال، الأربعاء، أمام جلسة تحقيق في إطار احتمال عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه كان ينفذ تعليمات الرئيس بشأن أوكرانيا.

وقال غوردو سوندلاند، الذي رصد الجميع شهادته أمام اللجنة بشكل خاص لأنه حليف ترامب، إنه يعتقد أن الرئيس كان يضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن منافسه السياسي جو بايدن، مؤكدا في إفادته المعدة مسبقا "لقد نفذنا أوامر الرئيس".

وأضاف سوندلاند أن الرئيس ترامب أجبر الدبلوماسيين الأميركيين على العمل مع محاميه الخاص رودي جولياني.

وجاءت شهادة السفير في إطار الأسبوع الثاني من الجلسات المتلفزة في مجلس النواب المتعلقة بعزل ترامب.

وقد تنتهي الجلسات هذا الأسبوع قبل أن تبدأ لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب بصياغة مواد العزل.

ومن المتوقع أن تحول الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ دون عزل ترامب، في حال تمرير قرارات العزل في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.