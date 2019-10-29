مصدر للحرة: مواجهات عنيفة تدور في محيط مطار طرابلس الليبي

أكد مصدر عسكري لـ"قناة الحرة" الثلاثاء أن مواجهات مسلحة عنيفة تدور في محيط مطار طرابلس العالمي المغلق منذ سنوات جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن قذائف عشوائية عدة سقطت في محيط معسكر النقلية في طريق المطار بضواحي العاصمة.

وشهدت منطقة الخلاطات الليلة الماضية مواجهات مسلحة بين قوات الجيش الوطني الليبي التابع للبرلمان وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

وتأتي هذه التطورات بعد تقدم قوات الجيش الذي يقوده خليفة حفتر في منطقة الأحياء البرية وسيطرتها على بعض المناطق في محور الخلاطات جنوب طرابلس، بحسب مصدر محلي مستقل.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تقرير جديد أن الأطراف المتحاربة في ليبيا، من أجل السيطرة على طرابلس، مسؤولة عن قتل وإصابة عشرات المدنيين، من خلال شن هجمات دون تمييز، واستخدام عدد كبير من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في المناطق الحضرية الآهلة بالسكان.

ومطلع هذا الشهر أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية تقديم احتجاج رسمي لمجلس الأمن "على قصف ميلشيات حفتر المدعومة من دول أجنبية مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين".