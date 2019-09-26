مصدر أميركي للحرة: الرياض طلبت من واشنطن إرسال مزيد من القوات

كشفت مصادر أميركية حكومية للحرة الخميس، أن المملكة العربية السعودية طلبت من الإدارة الأميركية إرسال مزيد من القوات العسكرية الأميركية إلى قاعدة "الأمير سلطان" الجوية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف المصدر أن الرياض طلبت أيضا تسريع إيصال بطاريات دفاع صاروخي من طراز "باتريوت" ونحو أربعة أنظمة رادار دفاعية متطورة لحماية الأجواء السعودية من خطر التهديدات الإيرانية.

وأفاد المصدر الحكومي الأميركي الذي تحدث لـ "الحرّة" من خارج مبنى البنتاغون، بأن الإدارة الأميركية تدرس الطلب السعودي وأن هناك اتجاها للموافقة عليه في الساعات القليلة المقبلة.

وردا على سؤال حيال حاجات دولة الإمارات العسكرية، قال المصدر الحكومي الأميركي في واشنطن، إن أبوظبي لم تطلب أي مساعدة متعلقة بإرسال قوات عسكرية، وإنما طلبت تسريع بيعها معدات وأنظمة وبرامج عسكرية.

هذا وعلمت "الحرّة"، أن فريق الرئيس دونالد ترامب الأمني يدرس إمكانية تحريك حاملة طائرات أميركية ثانية إلى المنطقة لتنضم إلى مجموعة حاملة "يو أس أس أبراهام لينكولن" الضاربة.