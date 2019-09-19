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الشرق الأوسط

مصرف لبنان يوافق على تصفية بنك جمّال ترست

أحد فروع جمال ترست بنك في بيروت

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قال مصرف لبنان المركزي الخميس إنه وافق على طلب تصفية من جمال ترست بنك، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه الشهر الماضي.

وقال البنك المركزي في بيان إن قيمة أصول جمال ترست بنك وقيمة مساهمته في المؤسسة الوطنية لضمان الودائع كافية من حيث المبدأ لسداد كامل ودائعه والتزاماته.

وأضاف أنه سيجري تأمين أموال جميع المودعين في البنك بتاريخ استحقاقها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت أواخر الشهر الماضي، جمال ترست بنك، لصلته بحزب الله وإيران، إلى جانب ثلاث شركات تأمين تابعه له على لائحة العقوبات.

/**/ /**/ /**/ طالت العقوبات "جمال ترست بنك"، وهناك حديث عن احتمال توسيع هذه العقوبات لتطال مصارف أخرى في لبنان
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وقالت الخزانة إن "المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لحزب الله ودعمه تكنولوجيا، ويقدم خدمات مالية للمجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهداء" التي تقدم الأموال لأسر الانتحاريين وتتخذ من إيران مقرا لها.

/**/ /**/ /**/ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "جمال ترست بنك" لصلته بحزب الله اللبناني
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وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الاستخبارات المالية والإرهاب، سيغال مندلكر، إن الوزارة استهدفت البنك وشركات تابعة له "لتمكينه بوقاحة الأنشطة المالية لحزب الله. مؤسسات مالية فاسدة مثل جمّال تراست بنك، تشكل تهديدا مباشرا لسيادة لبنان ونظامه المالي".

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