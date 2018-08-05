مصريات وفلسطينيات إلى نهائي مسابقة دولية بتطبيقات ذكية

أعلنت مسابقة Technovation عن وصول فتيات مصريات وفلسطينيات لنهائي المنافسات من بين 19 ألف فتاة شاركن في نسخة العام الحالي.

وتهدف المسابقة إلى حث الفتيات على تعلم مهارات في تكنولوجيا المعلومات ليصبحن رائدات أعمال.

واختير الفريق المصري وفريق الفتيات من الأراضي الفلسطينية والفريق الهندي ضمن نهائيات مسابقة تشجع الفتيات على تعلم التكنولوجيا من أجل حل المشكلات.

وتسافر الفتيات إلى كاليفورنيا الأسبوع الحالي، حيث سيتم الإعلان عن الفائزات في المسابقة.

ومن الأراضي الفلسطينية، تشارك تمارة عوايص وزبيدة الصدر وماسة حلاوة ووسن السيد، بتطبيق على الهاتف الخلوي لإعداد المتدربين على مكافحة الحرائق اسمه (Be a firefighter).

والتطبيق هو لعبة واقع افتراضي تقدم طريقة جديدة لتعليم اللاعبين كيفية تجنب الحرائق وكيفية إطفائها. وقالت الطالبة ماسة حلاوة "مشروعنا هو لعبة توعية". وينتقل المتسابق من مستوى إلى آخر في اللعبة (حتى الآن توجد أربع مراحل).

ويشارك الفريق المصري بتطبيق (Stray Paws) والذي يعني بتبني الحيوانات الأليفة التي لا ملجأ لها.

ويتيح التطبيق خاصية تحديد أماكن الحيوانات التي تحتاج إلى مساعدة لتتمكن الجهات المختصة بمساعدتهم بالتوجه لهم وتقديم المساعدة، ومن ثم إمكانية إيصال هذه الحيوانات إلى الراغبين بالتبني.

ومؤسسة Technovation ​هي منظمة أهلية تهدف إلى تشجيع الفتيات على دخول حقول التقنية والهندسة والعلوم، وترعى أنشطتها مؤسسات أميركية كبرى مثل غوغل وأوراكل بالإضافة إلى الأمم المتحدة.