مصريون يتداولون فيديو لـ"اعتقال سيدة رفضت تفتيش تليفونها"

تداول ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر، على ما يبدو، رجال أمن بملابس مدنية يشتبكون مع سيدة قبل أن ينتزع أحدهم هاتفها النقال من يدها، ويرميه إلى الأرض ويسحقه بحذائه.

وفيما هي تحاول الإفلات من بين إيديهم، يقودونها إلى سيارة تقف جانبا، حيث يكون في انتظارهم رجل أمن بملابس عسكرية. ويساعدهم على دفعها إلى داخل السيارة قبل إغلاق بابها.

وقال الناشطون إن السيدة مصرية رفضت أن يفتش رجال الأمن تليفونها فاعتقلوها.

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