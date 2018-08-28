مصر.. تجدد المطالبات باستقالة اتحاد الكرة بعد أزمة صلاح

من جديد، وبعد فشل المنتخب المصري في تخطي دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018، عاد هاشتاج مطالبة اتحاد كرة القدم المصري بالاستقالة إلى الصدارة، وهذه المرة بعد أزمته مع اللاعب الدولي محمد صلاح، الذي اتهم الاتحاد بالكذب وتضليل الجمهور. ووجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تهمة الفساد للاتحاد وطالبوا بمحاسبته، وذلك في هاشتاج #استقالة اتحاد الكورة مطلب شعبى، وشارك فيه عدد كبير من النجوم.

اقرأ أيضا: مصريون يطالبون باستقالة اتحاد الكرة وكان محمد صلاح قد لمح إلى شبهات فساد مالي أو قصور في توجيه الأموال في غير مقصدها داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عندما قارن بين الراحة الموفرة في طائرة لاعبي المنتخب ونظرائهم من المنتخبات الأخرى حتى الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأموال التي تدفقت على الاتحاد بعد وصول المنتخب إلى كأس العالم فضلا عن عقد الرعاية. وقال "كنت بتكلم مع لاعب أفريقي معايا في الفرقة بدون ذكر أسامي بيتكلم كل سفرهم بيزنس عشان اللعيبة تبقى مرتاحة مش راكبين جنب بعض أيكونومي وكل واحد فارد جسمه على 3 كراسي ويبقى كده اسمك مرتاح، أنا كده مش مرتاح"، مشيرا إلى أن السفر بالطائرة كان يمتد لثماني ساعات. وانتقد عضو اتحاد الكرة واللاعب السابق مجدي عبد الغني في تغريدة طلبات محمد صلاح مشيرا إلى أنه عندما كان لاعبا لم يكن يتوفر له ما هو متوفر للاعبين الحاليين.

لكن المغردين نشروا صورا يقارنون فيها بمقعد عبد الغني في الطائرة ومقاعد اللاعبين.

وكان عبد الغني قد اتهم صلاح بالغرور، لكن صلاح رد عليه بأن ما طلبه مجرد احتياجات تؤمن له خارج مصر بدون طلب وتحدث مع كل المنتخبات الأخرى، موضحا أنه لم يتحدث عن نفسه فقط وأنه يطالب بحقوق جميع اللاعبين.

واصطفت الغالبية العظمى من الجمهور المصري إلى جانب اللاعب، وقال الفنان أمير طعيمة إن طلبات اللاعب عادية للتركيز في عمله.