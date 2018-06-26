مصريون يطالبون باستقالة اتحاد الكرة

أعلن اتحاد كرة القدم المصري الاستغناء عن خدمات المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر، فهل يتم الاستغناء عن خدمات الاتحاد نفسه؟

هذا ما طلبه عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا رغبة في رحيل الاتحاد الحالي بعد الأحداث التي شهدتها رحلة مصر خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا.

واحتل هاشتاغ #استقالة_اتحاد_الكرة لائحة الأكثر انتشارا على تويتر في مصر ليلة الثلاثاء.

"خالد" كتب في تغريدة على تويتر أن النتائج كانت متوقعة، ملقيا اللوم على الاتحاد.

واجه الاتحاد المصري انتقادات من أهمها اختيار غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان لتكون مقرا لبعثة مصر خلال المونديال، ما حمل الفريق مشقة السفر من هناك إلى روسيا، بحسب البعض.

لكن الاتحاد أصدر بيانا أكد فيه أن غروزني كانت من بين المقرات التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وجاء اختيارها أيضا لتجاور ملعب التدريب مع فندق الإقامة، وأشار إلى عدم ارتكاب أية مخالفات مالية:

وقال البعض إن الرئيس الشيشياني قام باستغلال اللاعب المصري محمد صلاح للدعاية السياسية له، رغم سجل هذا الرئيس السيئ في مجال حقوق الإنسان.

وردت أيضا مزاعم عن وجود فنانين ورجال أعمال داخل معسكر الفريق قبل مباراة مصر وروسيا، وهو ما قيل إنه شتت انتباه أعضاء الفريق.

المدير الفني لموقع "يلا كورة" الرياضي هيثم نبيل تساءل عن مصير مليون و800 ألف دولار دفعها الفيفا للاتحاد بعد التأهل للمونديال.

هذا المغرد كتب أنها "منظومة فاشلة":

هذه المغردة ليست حزينة على الفريق، لكنها حزينة على محمد صلاح:

وانتشرت هذه الصورة لصلاح على نطاق واسع، واعتبر البعض أنها تمثل مدى حزنه لما حدث:

ودموع اللاعب عمرو وردة:

آخرون أشاروا إلى الإنجازات التي حققها ممثلو مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا المقامة حاليا:

البعض طالب بالتحقيق في وقائع أخرى حدثت مثل مزاعم "اعتداء" عضو الاتحاد مجدي عبد الغني على موظف "والاستيلاء" على ملابس للمنتخب الوطني من دون علم مجلس اتحاد الكرة.

بعد خروج مصر من المونديال بلا أية انتصارات أو تعادلات، تقدم النائب سليمان فضل العميري ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة حول "مخالفات الاتحاد"، وطالب فيه بتشكيل لجنة تقصي حقائق "للوقوف على حجم التجاوزات التي وقعت... وضعف المستوى الذي ظهر به المنتخب".

لكن الإعلامي المصري خالد تليمة رأى عدم إمكانية إقالة الاتحاد لأن من شأن ذلك إيقاف النشاط الكروي في البلاد، وأشار إلى أن لوائح الفيفا تمنع التدخل الحكومي.