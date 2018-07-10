مصر.. العثور على جثث ثلاثة أطفال 'مذبوحين'

استيقظ سكان المريوطية في منطقة الهرم بالجيزة، على خبر العثور على ثلاث جثث لأطفال ملقاة على رصيف أحد الشوارع قرب فندق شهير.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجثث في حالة تعفن بالكامل، وأن بعض الأعضاء الداخلية لأجسادهم مفقودة.

ونقلت الجثث بسيارة إسعاف إلى المشرحة، ووضعت تحت تصرف النيابة.

وقال مصدر أمني بالجيزة، إن التحريات الأولية في الواقعة ترجح تورط عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية.

وأضاف المصدر أن الجثث عثر عليها في صورة أشلاء، ويتضح تعرضها للذبح والتشريح، مشيرا إلى أن الطب الشرعي سيؤكد أو ينفي تلك الاحتمالية بعد عرض الجثث عليه لتشريحها والتحقق من سبب الوفاة.

وقارن ناشطون واقعة المريوطية بجهود إنقاذ الأطفال العالقين في كهف بتايلاند.

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