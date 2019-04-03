تهمة 'الخطف' لمصري ربت على رأس طفلة

أفرجت السلطات في ولاية ويست فيرجينيا عن مصري اتهم في البداية بمحاولة اختطاف طفلة، وذلك بعدما غيرت الأم أقوالها بشأن الحادث.

وكانت امرأة أبلغت الشرطة في مدينة باربورزفيل أن محمد زيان (54 عاما) حاول اختطاف ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات عندما كانتا تتسوقان في أحد متاجر الألبسة الإثنين الماضي.

وأخبرت المرأة الشرطة أنها أشهرت السلاح بوجه زيان لإخافته.

وقالت الشرطة إن الحادث برمته نتج عن "سوء فهم بسبب اختلاف الثقافات" وذلك بعد أن ربت زيان على رأس ابنتها، فاعتقدت المرأة أنه كان يحاول جر الطفلة من شعرها لاختطافها.

وأفرج عن زيان، الذي يعمل مهندسا، الثلاثاء حيث كان عدد من أفراد عائلته بانتظاره خارج السجن، وفقا لوسائل إعلام أميركية محلية.

وتقول الشرطة إن احتمال أن يواجه زيان تهما جنائية لا يزال قائما لأن محاولة الاختطاف ضده لم يتم إسقاطها رسميا حتى الآن، فيما لم تحدد السلطات ما إذا قد تواجه المرأة تهما بسبب تغيير أقوالها.