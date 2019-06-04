مصري يولد الكهرباء من الثلج

تتعدد مصادر الطاقة النظيفة ما بين الشمس والهواء والمياه، وأستطاع باحثان مؤخرا إضافة الثلج إلى القائمة.

واخترع باحثان في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس جهازا جديدا يولد الطاقة الكهربائية من الثلج المتساقط.

ووفقا لتقرير نشره موقع "بيبولير سينس" فإن الباحثان ماهر القاضي وريتشارد كانير تمكنا من تطوير نموذج لجهاز (snow-TENG) الذي يمكنه التقاط الشحنات الكهربائية أثناء هطول الثلج.

وقال القاضي، الذي يعود لأصول مصرية، إن الجهاز يجتذب الشحنات الموجبة أثناء الهطول الثلجي من أجل توليد طاقة كهربائية منخفضة التردد، مشيرا إلى شبهها بالكهرباء التي يلتقطها شخص عندما مشيه على سجادة إلى حد ما.

وصنع الباحثان النسخة الأولى من الجهاز باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

ويطمح الباحثان من خلال هذا الاختراع إلى توفير طاقة كهربائية لمحطات الرصد الجوي الموجودة في المناطق الباردة جدا، خاصة أثناء العواصف الثلجية، ويؤكدان أنه يمكن تطوير الجهاز ليتمكن من توليد طاقة كهربائية بتردد عال.