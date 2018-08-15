ماسبيرو.. القاهرة تختار الأبراج!

"لم يكن ينبغي هدمه، كان ينبغي تجديده"، هكذا يعلق أحمد السيد (متقاعد يبلغ من العمر 63 عاما) على هدم المعلم المعماري التاريخي الفريد الذي كان يسكنه منذ أشهر في منطقة ماسبيرو في قلب القاهرة. بدا السيد حزينا على المبنى الذي كان يعيش فيه معظم حياته، والذي كان مسجلا لدى وزارة الثقافة، قبل أن تنقله السلطات من منطقة مثلث ماسبيرو التي يوجد بها مقر وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي، إلى شقة صغيرة على أطراف القاهرة.

والمثلث جزء من المدينة الحديثة التي شيدها الخديوي إسماعيل في القرن التاسع عشر، والتي صممت لكي تكون (باريس على ضفاف النيل)، مع شوارع واسعة وفن معماري على الطراز الأوروبي، لكن تم إهمالها في العقود الأخيرة في ظل محاولات الحكومة تهجير السكان لإقامة مشاريع، حيث تحوز المنطقة على اهتمام المطورين ورجال الأعمال.

​

وأمضت السلطات سنوات لإقناع السكان وأصحاب المتاجر بمغادرة المنطقة مقابل الحصول على تعويضات أو شقق مؤقتة في أماكن أخرى، ووعود بالعودة إلى الحي بمجرد بناء مساكن حديثة، ويقول السكان إنهم لم يحصلو على تعويضات مناسبة. ومن بين 4500 عائلة نزحت بسبب عمليات الهدم، سيعود حوالي 900 عائلة فقط للعيش في شقق بمثلث ماسبيرو بجوار أبراج سكنية وتجارية شاهقة.