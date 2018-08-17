تحب السينما؟ هذه أبرز أفلام العيد

يحرص محبو السينما على حجز مقاعدهم لأفلام العيد، وغالبا ما تتصدر الأفلام المصرية قائمة اختيارات الجمهور العربي. هذا العام تسابق المنتجون والمخرجون المصريون على جذب الجمهور في عطلة عيد الأضحى في محاولة منهم لتحقيق أرقام قياسية في إيرادات الأفلام. وهذه أبرز الأفلام التي ستعرض في دور السينما خلال عطلة عيد الأضحى: تراب الماس يحكي الفيلم قصة طه الذي يعمل مندوب دعاية لإحدى شركات الأدوية، ويعيش حياة مملة مع والده القعيد إلى أن تحدث جريمة قتل غامضة فيتحول إلى صانع أحداث، حيث يبدأ في اكتشاف الكثير من الأسرار ويدخل في عالم الجريمة والفساد. والفيلم مأخوذ من رواية بنفس الاسم صدرت عام 2010 ألفها الكاتب أحمد مراد، وحققت نجاحا كبيرا. الفيلم من بطولة آسر ياسين وعزت العلايلي ومنة شلبي وبيومي فؤاد وإخراج مروان حامد.

بني آدم تدور أحداث الفيلم، في إطار بوليسي مشوق، حول (آدم) الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف وهو صاحب فكرة الفيلم. وآدم هو رجل أعمال متزوج ومتهم بأعمال إجرامية أو إرهابية، لكن في نفس الوقت تلجأ إليه الشرطة في مهمة خطيرة. الفيلم من تأليف عمرو يوسف عاطف، ويشارك في التمثيل بيومي فؤاد، ومحمود الجندي، وهنا الزاهد، وأحمد رزق، وأخرجه أحمد نادر جلال.

بيكيا تدور قصّة هذا الفيلم حول شخصية مصطفى وهو باحث مصري في أدوية الإيدز والسرطان ويقوم بدوره الفنان محمد رجب. وتحاول إحدى المنظمات الدوليّة مطاردة الباحث وخطفه بعد أن يرفض بيع بحثه لها وينتهي به الأمر إلى العيش في مقلب للقمامة للتخفي لحين الانتهاء من بحثه العلمي. ويشارك في الفيلم أيتن عامر، ومحمد لطفي، وهو من إخراج محمد حمدي.

سوق الجمعة في شكل درامي إنساني وساخر من الأوضاع الاقتصادية في نفس الوقت، يدخل الفيلم في عالم سوق الجمعة، مستعرضا شخصيات التجار الموجودين وتعاملاتهم اليوميّة مع الزبائن. و"سوق الجمعة" هو سوق شعبي حقيقي في القاهرة بجانب المقابر في منطقة السيدة عائشة يرتاده الفقراء وحتى بعض متوسطي الحال كل أسبوع، لرخص أسعاره. يشارك في الفيلم عمرو عبد الجليل، ومحمود الجندي، ودلال عبدالعزيز، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.

122 فيلم رعب يقول منتجوه إنه أول فيلم في الوطن العربي بتقنية 4DX، حيث تتحرك مقاعد المشاهدين مع لقطات الأكشن، ووسيشعرون برياح مع المشاهد الخارجية فضلا عن مياه وروائح تنقل طبيعة المشهد بكل تفاصيله. ويصور الفيلم مفاجأة شاب وصديقته عندما يستيقظون ويجدون أنفسهم داخل مستشفى، ويحاولون الخروج منها. يشارك في هذا الفيلم عدد من النجوم الشباب وهم طارق لطفي، وأمينة خليل، وأحمد داود، وأحمد الفيشاوي. ومن إخراج ياسر الياسري.

الديزل يحكي الفيلم قصة شاب فقير من حارة شعبية يدعى بدر الديزل والذي يقوم بدوره النجم محمد رمضان، يتعرف على دنيا الصياد نجمة سينمائية تقوم ببطولتها "ياسمين صبري" التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها. وتتعرض عفاف للقتل فيقرر الانتقام.

الكويسين فيلم كوميدي يدور حول عائلة الكويس التي تعد نموذجا للعائلة الاعتيادية، لكنها بعيدة كل البعد عن ذلك. الفيلم من بطولة أحمد فهمي، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد وشيرين رضا، ومن إخراج أحمد الجندي.

البدلة في إطار كوميدي يقدم النجمان تامر حسني وأكرم حسني فيلم "البدلة" الذي يبدأ بدعوة يتلقاها الشاب أكرم الذي يقوم بدوره تامر حسني، لحضور حفلة تنكريّة، فيقرر ارتداء زي ضابط شرطة، ما يتسبب في وقوعه أزمة انتحال صفة ضابط شرطة. في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين فيتعرّض للعديد من المواقف الكوميديّة.. ويشارك في بطولة الفيلم أكرم حسني وماجد المصري ودلال عبد العزيز وحسن حسني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد جمال العدل.