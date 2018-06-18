مصريون يسألون: وماذا بعد غلاء الأسعار؟

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة" "مش مصدق، معقول يتعمل كده فينا في ثاني أيام العيد!"، هكذا عبر هشام (33 عاما) لـ"موقع الحرة" عن صدمته بعد إعلان الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود السبت بنسب تصل إلى أكثر من 60 بالمئة. وأتت الزيادة الجديدة بعد أقل من أسبوع من زيادة أسعار الكهرباء، وبعد أسابيع قليلة من زيادة أسعار المياه وتذاكر مترو الأنفاق في القاهرة. اقرأ أيضا: تذكرة المترو تحير مصريين: نمشي أم نستقيل؟ يضيف هشام "منذ الزيادة أسير بالبنزين الموجود في سيارتي والذي أوشك على الانتهاء، وقلبي لا يطاوعني لتعبئة خزان سيارتي بالسعر الجديد، لا زال عندي هاجس أننا نحلم وهذا غير حقيقي.. الفرق شاسع، منذ أربع سنوات، كان لتر البنزين بـ175 قرشا، الآن بـ ستة جنيهات و75 قرشا". وتضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 نحو 35 بالمئة والبنزين 95 بنسبة 17.4 بالمئة. الفضاء الإلكتروني.. سخرية وغضب ورغم أن القرار كان متوقعا، في إطار سلسلة إجراءات اقتصادية تهدف لإلغاء الدعم كاملا بحلول السنة المالية 2020/2021 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ضمن قرض بـ12 مليار دولار، لا تزال هاشتاغات ​#وماذا_بعد_غلاء_الاسعار و #البنزين تتصدر تويتر لليوم الثالث بعد القرار.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد قال في بيان السبت إن "قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعارها أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الأوضاع المالية (..) حتى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام". انحياز للأغنياء والفقراء أكثر المتضررين "لا يتضرر من القرار أصحاب السيارات فقط، بل كل الشعب"، حسب النائب في البرلمان هيثم الحريري عضو تكتل 25/ 30 المعارض، الذي أشار إلى أن الأسعار الجديدة "تعلن انحيازها للأغنياء على حساب الفقراء". ويوضح الحريري لـ"موقع الحرة" أن "أسعار المواصلات العامة المملوكة للدولة ارتفعت بعد القرار، وشركات المحمول تبحث رفع الأسعار رغم أنها زادت كثيرا في الفترة الماضية بعد إضافة ضرائب جديدة عليها.. وشركات الغذاء سترفع من أسعارها وكذلك الأسمنت والحديد لأنهم يعتمدون في إنتاجهم على الوقود". وتقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 بالمئة وسعر السولار والبنزين 80 أوكتان الأقل جودة 50 بالمئة وهي الزيادة الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة. وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي. ويوضح الحريري قوله: "في المقابل نجد أن سعر بنزين 95 الذي يستخدمه الأغنياء كان سعره قبل تعويم الجنيه ما يقارب دولارا واحدا وهو أقل نسبة ارتفاع 17.4 بالمئة ليصبح بـ8.75 جنيها أي أقل من نصف دولار.. هذا إعلان صريح بالانحياز للأغنياء على حساب الفقراء". ساويرس والنشطاء رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس طالب المصريين بالصبر، فرد عليه مغردون بطلب "التبرع لمصر".

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