الكاميرون قد لا تشارك في أمم إفريقيا!

بينما كان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يستعد لنقل لاعبي المنتخب الوطني إلى مصر للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقرر انطلاقها الجمعة، قرر لاعبو المنتخب عدم الذهاب للإسماعيلية قبل الاتفاق مسبقا مع اتحاد الكرة حول قيمة المنح التي تعطى لكل لاعب.

وجاء في موقع "كامرون إنفو" أن فريق "الأسود التي لا تقهر" مصمم على ما يبدو على عدم المشاركة في العرس الإفريقي رغم وساطة وزير الرياضات.

فبينما قرر الاتحاد منح ما قيمته 20 مليون فرنك وسط إفريقي لكل لاعب، طالب اللاعبون بضعف (40 مليون فرنك وسط أفريقي) ما قدمه الاتحاد خلال اجتماعه بهم الأربعاء.

يذكر أن الكاميرون حائزة على لقب كأس الأمم الإفريقية في طبعتها الأخيرة التي جرت سنة 2017، وبحسب الاتحاد الكاميروني فإن الهدف من المشاركة في هذه الطبعة هو الحفاظ على اللقب لأول مرة في تاريخ الكرة الكاميرونية "تماما كما فعل منتخب الفراعنة".

وكان رئيس مجموعة الإسماعيلية في بطولة أمم إفريقيا، المصري محمد شيحة، قال الأربعاء إن بعثة منتخب الكاميرون المشاركة ضمن المجموعة السادسة، سوف تصل إلى مطار القاهرة الجمعة، على أن تصل إلى مقر الإقامة في أحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية في الثانية صباحًا من اليوم نفسه.

وتأهل منتخب "الأسود التي لا تقهر" إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019 كوصيف للمغرب بفارق الأهداف ضمن المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.