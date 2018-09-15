مصر.. أمر بالقبض على نجلي مبارك

أمرت محكمة جنايات القاهرة السبت بالقبض على وحبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة"، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وكان المتهمون في القضية يحاكمون وهم مخلى سبيلهم. وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على مبارك ونجليه في نيسان/أبريل 2011 بعد نحو شهرين من الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، قبل أن يخلى مبارك الأب في آب/أغسطس 2013 ونجليه في كانون الثاني يناير 2015.

وكان النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين إلى المحكمة بسبب إقدامهم على "تحقيق أرباح ومبالغ مالية بغير حق تزيد على ملياري جنيه".

ومن بين المتهمين حسن هيكل، نجل الصحافي الشهير الراحل محمد حسنين هيكل.

واتهمت النيابة العامة جمال مبارك بالاشتراك مع موظفين عموميين في "جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق" على مبالغ مالية بقيمة حوالي نصف مليار جنيه (حوالي 28 مليون دولار).