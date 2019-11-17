أنباء عن قتلى بعد سقوط برج كهرباء في مصر.. وفيديو يوثق الرعب

تسبب وقوع برج كهرباء في محافظة الجيزة المصرية، الأحد، بمقتل أربعة عمال، وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت وسائل الإعلام أن البرج سقط في حي الوراق الواقع بمحافظة الجيزة.

وتناقل مستخدمون مقاطع فيديو وصورا أظهرت سقوط البرج.

وقال مصدر أمني في تصريحات نقلها موقع "مصراوي"، إن الانهيار وقع خلال قيام بعض العمال بفك البرج ضمن خطة إحلال وتجديد.

وأضاف المصدر أن جزءا كبيرا من البرج سقط في مجرى نهر النيل الملاصق لمحطة الكهرباء بقرية سقيل، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت 4 جثث من تحت الأنقاض، ونقلت 3 مصابين إلى المستشفى في حالة حرجة.

ونفى المهندس جمال عبد الناصر، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، في تصريح خاص بموقع "الدستور" أن القتلى من عاملي الشركة، مشيرا إلى أن "عددا من الإصابات" وقعت بين عمال شركة المقاولات المسؤولة عن إحلال البرج.