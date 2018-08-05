مصر.. أول زيارة لمسؤول إيطالي بعد مقتل ريجني

وصل وزير الخارجية الإيطالي إلى مصر، في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية إيطالي منذ مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

والتقى إينزو مافيرو ميلانيزي الأحد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري في القاهرة.

وقال ميلانيزي في مؤتمر صحافي مع شكري إن الاجتماع ناقش قضايا "مهمة" من بينها ليبيا والهجرة غير الشرعية ومقتل جوليو ريجيني.

ريجيني (28 عاما) كان باحث دكتوراه في جامعة كامبردج يجري بحثا عن الحركات العمالية في مصر عندما تم اختطافه في القاهرة في 25 كانون ثاني/يناير 2016.

وعثر على جثة ريجيني على الطريق بعد عدة أيام تحمل علامات تعذيب دامية، من النوع الذي يقول النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان إنها تمارس على نطاق واسع داخل منشآت الاحتجاز المصرية.

ونفت أجهزة الأمن المصرية تورطها في اختطاف أو قتل ريجيني.