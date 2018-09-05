إدانة أربعة مصريين بقتل رجل دين شيعي

قضت محكمة مصرية الأربعاء بسجن أربعة أشخاص دينوا بقتل رجل دين شيعي عام 2013 في الجيزة.

وأسندت المحكمة للمدانين جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل رجل الدين الشيعي حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين.

وقررت المحكمة معاقبة كل من محمود إبراهيم وحسنين شعبان وصابر جويح ومحمد إسماعيل بالسجن 14 عاما.

وكان المدانون قد هجوما على مسجد صغير لشحاته في الجيزة وحاصروه وانهالوا ضربا على من بداخله.

وأدانت محكمة مصرية 23 شخصا في القضية ذاتها عام 2015 بينهم 10 غيابيا من ضمنهم الأربعة المدانون الأربعاء.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على المدانين الأربعة بعد الحكم الغيابي وأعادت محاكمتهم طبقا للقانون المصري.