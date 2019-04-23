المصريون يوافقون على التعديلات الدستورية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الثلاثاء موافقة غالبية الناخبين على التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء الذي أجري على مدار ثلاثة أيام.

وقالت إن نسبة المشاركة بلغت 44.33 في المئة، وإن 27 مليونا و193ألفا و593 من الناخبين أدلوا بأصواتهم داخل مصر وخارجها.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الموافقين على التعديلات الدستورية بلغت 88 في المئة، مقابل رفض 11 في المئة.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق بأغلبية أعضائه على التعديلات الدستورية في الـ16 من الشهر الجاري.

وتتضمن التعديلات تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين، وتحديد دور الجيش في الدولة، بالإضافة إلى تعيين نواب لرئيس الجمهور.