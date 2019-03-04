مصر تكتشف إنفلونزا طيور من نوع جديد

أعلنت السلطات المصرية اكتشاف نوع جديد من مرض إنفلونزا الطيور "H5N2" نتيجة لاختلاط فيروسين.

وحسب ما نشرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية على فيسبوك، اكتشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المرض في مزرعة بط لا تطبق إجراءات الوقاية أو ما يعرف بـ "الأمان الحيوي".

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات التخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة، وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع.

وشددت السلطات على ضرورة "التزام أصحاب مزارع الدواجن بسحب عينات لفحصها والاطمئنان على عدم وجود أي أمراض وخاصة إنفلونزا الطيور".

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاحات متوفرة للنوع الجديد من انفلونزا الطيور خاصة وأنها من نفس فصيلة مرض إنفلونزا الطيور "H5N1".