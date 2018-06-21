قبل أن تتراجع عنه.. هل أهدرت مصر مليار جنيه بـ'كارت البنزين الذكي'؟

مصطفى هاشم/خاص بـ"موقع الحرة" "الكارت الذكي هو اللي هيوفر لسيارتك البنزين والسولار.. الكارت الذكي ليك ولمصلحتك"، كانت جزءا من دعاية تلفزيونية أطلقتها الحكومة المصرية لحث المواطنين على استصدار بطاقات ذكية لصرف البنزين من أجل مراقبة استهلاك الوقود وربطه بالدعم. وبعد أكثر من أربع سنوات على إطلاق كارت البنزين الذكي في مصر وصرف نحو مليار جنيه ( 56 مليون دولار) على الدعاية وطباعة وتوزيع الكارت، حسب ما أدلى به رئيس شعبة المواد البترولية لموقع الحرة، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا الأربعاء التراجع عن المنظومة قبل تطبيقها.

إحدى إعلانات الحكومة لبطاقة البنزين والسولار وكانت مصر قد بدأت في 2013، في عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي منظومة بطاقات ذكية لصرف البنزين والسولار للمواطنين بالسعر المدعم، لإحكام السيطرة والرقابة بعد تكرار أزمات نقص الوقود في محطات الوقود واتهامات بتهريب البنزين المدعم إلى قطاع غزة. وفي يوليو 2014 أعلن وزير التخطيط والإصلاح الإداري حينها أشرف العربي، خطة الحكومة لخفض الدعم وإلغائه تدريجيا خلال نحو خمس سنوات، وقادت الحكومة المصرية حملة دعائية وتشجيعية لإصدار بطاقات ذكية لأصحاب السيارات من أجل صرف البنزين من خلالها، حتى يتم السيطرة على تهريب البنزين ويكون للمواطن حصة محددة من البنزين المدعم. وأعلن مسؤول في شركة إي فاينانس التي أصدرت البطاقات، في تصريحات صحفية، طباعة ثمانية ملايين بطاقة ذكية بنسبة 80% من المستهدف بتكلفة تصل إلى أكثر من مئة مليون جنيه. ومنذ أيام أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين للمرة الرابعة خلال أربع سنوات، وأخيرا أعلن وزير البترول طارق الملا الأربعاء في مؤتمر صحفي عن التراجع عن تطبيق منظومة الكارت الذكي لأنه يحتوي على العديد من الثغرات". وأشار إلى تحرير سعر الوقود خلال العام القادم، ومعلنا أيضا إلغاء بنزين 80 الأقل سعرا والذي كان يوضع في السيارات القديمة. وقال الوزير: "لا نستطيع إيجاد حل لهذه الثغرات لأن الكارت سيؤدي إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة، وعودة الاحتكارات مرة أخرى".

​"الحكومة تتخبط" وشن رئيس شعبة المواد البترولية في الغرفة التجارية حسام عرفات، هجوما حادا على وزارة البترول، التي اتهمها بإهدار مليار جنيه من المال العام (56 مليون دولار)، وقال "اتحدى أي حد من الحكومة يقول رقم غير هذا". وكان عرفات ضمن الرافضين لفكرة الكروت الذكية، وقدم للسيسي خلال لقائه به عام 2015 مذكرة بـ23 سببا لعدم إمكانية تطبيق المنظومة، حسب قوله، موضحا "من اليوم الأول للقرار وأنا أعارضه لكن لا أحد يستمع"، واصفا قرار التراجع عن استخدام كارت البنزين بـ"المتأخر". وأضاف عرفات لـ"موقع الحرة" قوله: "كان الغرض من المنظومة الدعم العيني بمعنى أن يكون للمواطن كمية معينة من البنزين أو السولار يحصل عليها بالدعم، أو أن لسيارات محددة أن تحصل عليه بسعر معين، لكن الحكومة لا تمتلك قاعدة معلومات تمكنها من معرفة الذي يستحق فعلا هذا الدعم، ولن تستطيع أن تجده، كيف تميز المستحق للدعم، هل بسعة المحرك مثلما تفعل، هذا خطأ لأن هناك سيارات 1300 سي سي يتعدى سعرها المليون جنيه". وأضاف "عندما استمرت الحكومة في المنظومة لم يكن لديها هدف ولا فلسفة ولا آلية.. الحكومة تتخبط". ورفض إبراهيم سرحان رئيس شركة أي فاينانس المتعاقدة مع وزارة المالية بشأن إصدار البطاقات، الإدلاء بتصريحات إعلامية، إلا أنه قال لـ"موقع الحرة" إن "الشركة لديها عقد مع الحكومة ولا يزال العقد ساريا". مطالب بالتحقيق وطالب النائب عبد الحميد كمال الدولة بالتحقيق في إهدار الملايين من أموال الشعب المصري في وقت "تحمل فيه المواطنين أخطاءها برفع أسعار الكهرباء والوقود والمياه وتذاكر المترو، حسب قوله. وأكد كمال لـ"موقع الحرة" أنه سيقدم طلب إحاطة لوزير البترول حول سبب إلغاء منظومة دعم المواد البترولية وحول إهدار المال العام ولعدم دراسة المشروع قبل إهدار نحو مليار جنيه من المال العام.