مصر.. إيقاف شخصين في واقعة 'تسلق الهرم'

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الخميس القبض على شخصين تورطا في مساعدة المصور الدنماركي وصديقته اللذين "تسلقا الهرم الأكبر والتقطا صورا لهما عاريين على قمته".

وقالت الداخلية في بيانها، إن جهود البحث أسفرت عن تورط جمال (54 عاما) بالمنطقة الأثرية بالأهرامات في مساعدة الدنماركيين للتسلل لمنطقة الأهرامات مساء 29 تشرين الثاني/نوفمبر مقابل مبلغ أربعة آلاف جنيه (223 دولارا).

وأضاف البيان أن ذلك تم "بالتنسيق مع فتاة (31 عاما) بدون عمل تعرفت عليهما (الدنماركيين) من خلال شبكة الإنترنت".

وأوضح بيان الوزارة بأنه "بمواجهة المذكورين بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة وجاري عرضهما على النيابة".

وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا مطلع الأسبوع الجاري بعد أن نشر مصور دنماركي يدعى أندرياس هيفيد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي شريط فيديو على يوتيوب بعنوان "تسلق الهرم الأكبر بالجيزة" والذي يظهر فيه هو وفتاة عاريين.