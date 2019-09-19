حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء تعيينه حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون وعرضه على مجلس الإدارة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد عين الشهر الماضي لجنة خماسية لإدارة شؤون الاتحاد المصري بعد استقالة مجلس إدارته عقب خروج المنتخب الوطني من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

وأدت خسارة منتخب مصر إلى حملة إقالات واستقالات داخل منظومة كرة القدم، وصرفت الأضواء عن البطولة الكبيرة التي تطوعت مصر بتنظيمها خلال فترة قصيرة بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.

واستقال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بعد ساعات من الهزيمة أمام جنوب أفريقيا، وأعلن في التوقيت ذاته إقالة المكسيكي خافيير أغيري مدرب المنتخب وجهازه المعاون.