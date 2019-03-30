مصر: احتجاجات بعد اعتداء الشرطة على محامية

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل، بشأن واقعة التعدي علي محامية في أبو كبير بمحافظة الشرقية من قبل أحد ضباط الشرطة، أثناء قيامها بمهام عمله.

وكانت المحامية آية عبد الرحمن طلبت من الضابط الاطلاع على إذن النيابة العامة، ليتطور الموقف إلى مشادة، انتهت بإصابات بالغة للمحامية بعد التعدي عليها بالضرب بآلة حادة وإصابتها إصابة بالغة.

وقال النائب إن ما حصل "مخالفة لأحكام الدستور وقانون المحاماة" و"ليس له أي مبرر تحت أي ظرف".

يذكر أن عددا من محامي محافظة البحيرة نظموا وقفة احتجاجية السبت على سلم النقابة للاحتجاج على اعتداء الضابط بمباحث الأموال العامة على زميلتهم.

وكان نقيب المحامين سامح عاشور قد زار المحامية آية عبد الرحمن، وفتحت وزارة الداخلية تحقيقا، وتقدم أعضاء مجلس النقابة العامة بالشرقية ببلاغ للمحامي العام لنيابات الشرقية ضد قوات الأمن.