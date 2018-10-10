مصر.. احتجاز نجل الرئيس الأسبق

قالت أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الأربعاء إن نجله الأصغر احتجز على يد قوات الأمن لاستجوابه.

وقال أحمد مرسي نجل الرئيس الأسبق إن ثلاثة من رجال أمن الدولة ومعهم أحد أفراد القوات الخاصة اصطحبوا الأربعاء شقيقه عبد الله، ومعه وثيقة إثبات الشخصية وهاتفه المحمول، من منزل الأسرة خارج القاهرة، قائلين إنهم سيطلقون سراحه لاحقا اليوم.

وكان عبد الله قد قال لوكالة "أسوشيتد برس" الأسبوع الماضي إنه يسعى للحصول على مزيد من حقوق الزيارة ورعاية صحية أفضل لوالده الذي يعاني من اعتلال صحته، والمحتجز في سجن انفرادي منذ أن أطيح به في 2013.