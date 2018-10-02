مصر في طريقها لصنع أول سيارة ذاتية القيادة

وقعت كلية الهندسة جامعة القاهرة برتوكول تعاون مع إحدى الشركات المصرية لدعم فريقShell Eco Team Cairo University لاستكمال تصنيع أول سيارة مصرية ذاتية القيادة.

وصمم الطلاب سيارة تستطيع أن تسير أكثر من 120 كيلومترا بلتر واحد فقط من البنزين.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم المالي للفريق المكون من طلاب كلية الهندسة وعددهم 35 طالبا، ويعملون على صنع سيارات موفرة للطاقة.

ويعتزم الطلاب هذا العام دخول المسابقات بتصنيع أول سيارة مصرية ذاتية القيادة تعمل بالطاقة الكهربائية.

ومثل الطلاب مصر بهذه السيارة سباقا في آذار/مارس الماضي في سنغافورة.

وحصد العديد من طلاب كليات الهندسة في مصر من مختلف الجامعات عددا من الجوائز من خلال مسابقات دولية في السنوات الماضية.