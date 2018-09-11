من الإسكواش إلى الفروسية.. مصريون يتفوقون في الألعاب الفردية

اشتهر رياضيون مصريون لتفوقهم عالميا في رياضات فردية.. من الإسكواش إلى التايكوندو وحديثا الفروسية.
فقد أحرز المصري سامح الدهان مؤخرا لقب بطولة روليكس غراند سلام للفروسية، في كندا.
سامح الذي يبلغ من العمر 33 عاما حصل على جائزة قدرها مليون دولار الأحد الماضي بعدما أكمل السباق من دون أخطاء في 42 ثانية و21 جزءا من الثانية، وسط 70 ألف متفرج من الجمهور، متخطيا كلا من الهولندي مايكل فان فلوتن والأميركي بيزي مادن.
بالرغم من أن سامح خرج من مصر منذ كان في السادسة والعشرين فإنه يمثل منتخب مصر في المسابقات الدولية ويعيش حاليا في أيرلندا الشمالية، وأنشأ إسطبلا للخيل مع شريك آخر هناك ويركز "حاليا على البطولات"، حسب قوله لـ"موقع الحرة".
وتوجد أربع بطولات جراند سلام كل عام، "في كانون الأول/ديسمبر القادم سأشارك في جنيف بسويسرا، وفي آذار/مارس في هولندا، وفي حزيران/يونيو في ألمانيا".
كان الدهان قد شارك في هذه البطولة مرة واحدة قبل ذلك، لكنه احتل فيها المركز التاسع، وهذه المرة احتل المركز الأول.
يستعد الدهان لبطولة كأس العالم للفروسية التي يشارك فيها في التاسع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري في نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأميركية، "أتمنى تحقيق أداء جيد"، مشيرا إلى أنه شارك مرة واحدة في بطولة كأس العالم في 2014 وخرج من الدورة الثالثة من أصل خمس دورات.
ويعتقد الدهان أن المصريين يبرزون في الألعاب الفردية "لأنها تعتمد على مجهودك وليس مجهود الآخرين، في الألعاب الجماعية قد تجد لاعبين ليسوا على نفس مستواك فيشؤثرون على أدائك سلبا"، مشيدا في الوقت ذاته بالفروسية ومنافساتها في مصر.
ويقول لـ"موقع الحرة" "أتمنى أن يصبح لدينا في مصر فريق كامل قوي ينافس على كأس العالم، نحتاج لدعم مادي وإيجاد الخيل المناسبة لهذه المسابقات".