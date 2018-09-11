من الإسكواش إلى الفروسية.. مصريون يتفوقون في الألعاب الفردية

سامح الذي يبلغ من العمر 33 عاما حصل على جائزة قدرها مليون دولار الأحد الماضي بعدما أكمل السباق من دون أخطاء في 42 ثانية و21 جزءا من الثانية، وسط 70 ألف متفرج من الجمهور، متخطيا كلا من الهولندي مايكل فان فلوتن والأميركي بيزي مادن.

بالرغم من أن سامح خرج من مصر منذ كان في السادسة والعشرين فإنه يمثل منتخب مصر في المسابقات الدولية ويعيش حاليا في أيرلندا الشمالية، وأنشأ إسطبلا للخيل مع شريك آخر هناك ويركز "حاليا على البطولات"، حسب قوله لـ"موقع الحرة".

وتوجد أربع بطولات جراند سلام كل عام، "في كانون الأول/ديسمبر القادم سأشارك في جنيف بسويسرا، وفي آذار/مارس في هولندا، وفي حزيران/يونيو في ألمانيا".

كان الدهان قد شارك في هذه البطولة مرة واحدة قبل ذلك، لكنه احتل فيها المركز التاسع، وهذه المرة احتل المركز الأول.