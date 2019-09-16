مصر.. اعتقال الناشط اليساري كمال خليل

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الناشط اليساري العمالي كمال خليل الاثنين، وفق ما أفاد به المحامي والحقوقي طارق العوضي على فيسبوك.

ولم يوضح العوضي في منشوره أسباب القبض خليل، أو التهم التي وجهت إليه.

وقبل اعتقاله، نشر خليل تغريدة على حسابه في موقع تويتر قال فيها "الشعب يريد إسقاط النظام: وإذا قالولك: تحيا مصر يبقى هيبيعوا حتة من مصر".

وكان خليل قد اعتقل في يونيو 2017 لمشاركته في اعتصام نقابة الصحفيين، احتجاجا على تمرير اتفاقية تيران وصنافير.

وحققت نيابة النزهة حينها مع خليل حيث وجهت له ثلاث تهم وهي نشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على التظاهر.