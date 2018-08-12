مصر: اعتقال راهب ثان على خلفية مقتل الأنبا إبيفانيوس

ألقت السلطات المصرية القبض على راهب آخر في إطار التحقيقات في وفاة رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون شمال القاهرة الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء المصرية "أ ش أ" الرسمية أن الراهب البالغ من العمر (33 عاما)، واسمه الرهباني فلتاؤوس، محتجز في حراسة الشرطة بعد محاولته الإنتحار.

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وجاء نبأ اعتقاله بعد يوم من إعلان النيابة اعتقال الراهب السابق أشعياء، الذي تم "تشليحه" في السابق، واعترف بالتعاون مع آخرين لقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار حيث تم العثور عليه ميتا في 29 تموز / يوليو.