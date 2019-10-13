مصر. اعتقال صحفي يعمل مراسلا لوكالة أسوشييتدبرس

اعتقلت السلطات المصرية الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، من منزله في القاهرة، وفق ما أفاد به عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصريين عمرو بدر السبت.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد نشرت خبرا مفصلا عن مغادرة ثمانية طلاب من جامعة إدنبرة البريطانية مصر، وإنهاء فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم في منتصف المدة.

والطلاب مبتعثون ضمن تبادل جامعي مع الجامعه الأميركية في القاهرة، لكنهم غادروا بعد تعرض طالبين بريطانيين لإيقاف من قبل أجهزة الأمن المصرية.

وتشهد مصر هذه الأيام موجة اعتقالات بحق نشطاء وصحفيين، على خلفية الاحتجاجات المحدودة التي اندلعت في 20 سبتمبر الماضي.

وكانت مصادر قد أفادت للحرة مساء السبت، بأن قوة مسلحة بزي مدني اعتقلت الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح برفقة أحد أصدقائها، قبل أن تخلي سبيله، على أحد الطرق السريعة، بينما تم نقل إسراء إلى جهة مجهولة.

وإسراء ناشطة سياسية ومدونة اعتقلت في عام 2008 لمشاركتها بالدعوة لإضراب ضد الغلاء والفساد. واعتقلت أيضا في يناير 2010.