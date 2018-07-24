مصر.. افتتاح محطات توليد كهرباء عملاقة

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء في احتفال كبير ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء نفذتها شركة سيمنز الالمانية وبلغت كلفتها 6 مليارات يورو.

وخلال احتفال أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري تشييدها حاليا خارج القاهرة، افتتح السيسي عددا أخر من مشروعات الكهرباء عبر الفيديو كونفراس في مناطق أخرى، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

وقامت شركة سيمنز ببناء المحطات الثلاث التي تعمل بالغاز لتوليد 14400 ميغاوات سنويا. وأقيمت المحطات الثلاث في العاصمة الإدارية، وفي غرب مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، وفي محافظة بني سويف جنوب القاهرة.

كما افتتح الرئيس المصري المرحلة الثانية من محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة جبل الزيت على البحر الأحمر والتي تم إنجازها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتنمية.

وقال السيسي إن هناك مشكلات كان ينبغي حلها "منذ فترة طويلة" في إشارة إلى تطوير قدرات توليد الكهرباء وشبكات نقل التيار.

وأوضح وزير الكهرباء محمد شاكر أن المحطات الثلاث ستتيح توفير ما قيمته مليار يورو سنويا من الغاز.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان أن المحطات الجديدة ستوفر للبلاد فائضا بنسبة 25 بالمئة من الكهرباء سيستخدم "لتلبية الاحتياجات المستقبلية" كما سيوجه جزء منه "للتصدير".