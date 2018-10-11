مصر.. الإعدام لـ 17 متهما بالهجوم على كنائس

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الخميس إن محكمة عسكرية مصرية أصدرت حكما بالإعدام على 17 شخصا بتهم الضلوع في هجمات بقنابل على كنائس في 2016 و2017.

وأضافت الوكالة أن المحكمة عاقبت 19 شخصا آخرين بالسجن المؤبد فيما يتعلق بالهجمات على كنائس في القاهرة والإسكندرية ومدينة طنطا في دلتا النيل.

وأوضح مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المتهمين دينوا "باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية (في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر2016) الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا و(كذلك الاعتداءات على) كنيسة مارى جرجس بطنطا (في دلتا النيل في نيسان/ابريل 2017) حيث قتل 27 فردا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية (نيسان/ابريل 2017) فيما أسفر عن مقتل 18 فردا".