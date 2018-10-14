مصر.. الإعدام لمتشددين أدينوا بقتل رجال شرطة

قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة جنايات القاهرة قضت الأحد حضوريا بإعدام ثلاثة أشخاص أدانتهم بتأسيس جماعة متشددة والانتماء لها وبقتل عشرة من رجال الشرطة خلال عامي 2013 و2014.

وأضافت المصادر أن المحكمة عاقبت أربعة متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وحكمت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على سبعة متهمين، وبرأت تسعة متهمين في القضية.

وشملت الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية، وعددهم 23 شخصا، "إنشاء وتأسيس وإدارة وتولى زعامة" جماعة متشددة تدعى كتائب أنصار الشريعة أو الانضمام لها، وقتل عشرة من رجال الشرطة من بينهم ضابط خلال الفترة من آب/أغسطس 2013 وحتى أيار/مايو 2014 في محافظات الشرقية وبني سويف والجيزة.

كما تضمن قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية أن الجماعة المتشددة "تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم".

وقالت المصادر القضائية إن من حق المدانين الطعن على الحكم الصادر ضدهم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.