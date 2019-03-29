مصر.. الإفراج عن علاء عبد الفتاح

أفرجت السلطات المصرية الجمعة عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بعد قضائه خمس سنوات في السجن، حكم عليه بها في قضية عرفت إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى".

وقالت منى سيف شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح إن وزارة الداخلية أنهت إجراءات الإفراج عنه في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بعد ما تبين أن عبد الفتاح غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى سوء في طور التحقيق أو المحاكمة.

وسيقضي عبد الفتاح (37 عاما) خمسة أعوام أخرى قيد المراقبة الشرطية بعد انتهاء عقوبة السجن.

وترجع القضية إلى تظاهرة نظمت أمام مبنى البرلمان بوسط القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 احتجاجا على نص دستوري يسمح بمحاكمات العسكرية ضد المدنيين.