مصر.. الإفراج عن 200 معتقل من الموقوفين في مظاهرات سبتمبر

قال محامون ونشطاء مصريون، الثلاثاء إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل 200 متهم بالمشاركة في مظاهرات سبتمبر الماضي ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المحامي مصطفى الدميري إن "نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل 200 متهم في القضية رقم 1338 لسنة 2019".

وخرجت مظاهرات نادرة الشهر الماضي في شوارع القاهرة وبعض المدن المصرية طالبت السيسي بالرحيل على خلفية دعوة أطلقها رجل الأعمال المصري محمد علي المقيم في الخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد المظاهرات الأولى في العشرين من سبتمبر، قام السيسي الذي سبق أن أسكت كل المعارضين منذ وصوله إلى السلطة في 2014، بحملة توقيف واسعة لمعارضين اعتُقل على إثرها متظاهرون وصحافيون ومحامون وناشطون سياسيون.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن عدد المقبوض عليهم الذين تم عرضهم على النيابة منذ 20 سبتمبر وحتى الخامس من أكتوبر يبلغ 2865 شخصا، حيث جاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ 448 شخصا، ثم السويس بـ 181 شخصا، ثم الإسكندرية بـ 117 شخصا، ثم القليوبية بـ 86، و2025 شخصا موزعين على باقي محافظات الجمهورية.

فيما قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه تم اعتقال نحو 3000 شخص حتى الآن.

وشاهد صحافيون من فرانس برس، الجمعة، الشرطة وهي تستوقف المواطنين عشوائيا لتفتيشهم والبحث في هواتفهم وأحيانا للقبض عليهم، كما أكد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الاثنين، على انطلاق حملات تفتيش في الشوارع للحسابات في أجهزة الهاتف الخلوي والحاسوب المتنقل التي يحملها المواطنون.

وتخضع المظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نوفمبر 2013 بعد إطاحة الجيش، الذي كان يقودهُ حينها السيسي، للرئيس الراحل محمد مرسي. كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت سارية.