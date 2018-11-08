مصر.. صدور أحكام في قضية 'داعش الصعيد'

قضت محكمة مصرية في الجيزة الخميس بالسجن المؤبد لـ19 شخصا أدينوا بتشكيل خلية إرهابية تتبع لداعش في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش الصعيد".

وأفادت مصادر محلية بأن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن فترات متفاوته على 47 شخصا آخرين، أدينوا في ذات القضية.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين وبينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات بتهم عدة بينها تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وتولي قيادتها وتمويلها بهدف تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتخوض قوات الأمن المصرية وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متشددة بينها "ولاية سيناء" المسؤولة عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة أحيلت عدة قضايا متعلقة بالإرهاب إلى المحاكم العسكرية.