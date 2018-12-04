من يسمع عمار؟

خاص بـ"موقع الحرة"/ مصطفى هاشم
"أنحت في الصخر يوميا للبحث عن حل لإبني قبل أن يتحول إلى أصم نهائيا"، يقول المصري محمد سيد والد الطفل عمار الذي يعاني ضعفا شديدا في السمع.
يروي محمد الذي يعيش في منطقة شبرا بمحافظة القليوبية قصته لـ"موقع الحرة" متحدثا عن إجراءات حكومية طويلة في مصر، "كل إجراء منها يأخذ عدة أشهر، حتى ننتقل للخطوة التي تليها، مما زاد من إعاقة ابني".
بعد ثمانية أشهر من ولادة عمار اكتشف والداه أنه لا يسمع جيدا، فأخضعوه لفحوص طبية في مستشفيات حكومية.
نصحهم أحد الأطباء بإجراء مقياس للسمع بالجهد المثار، فاكتشفوا أنه لا يسمع بشكل جيد.
ولا تجري مصر اختبارا لمقياس السمع عند الولادة في العادة، إلا أن وزارة الصحة أعلنت في نهاية 2017 توفير 147 جهاز قياس سمع في سبع محافظات فقط ضمن 27 محافظة.
وتبلغ نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر 10.64% أي نحو 11 مليون شخص، حسب ما ذكر الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة الدكتور أشرف مرعي لـ"موقع الحرة".
بعد طول عناء، حصل عمار على سماعة لكنها لم تحل المشكلة، فأجريت له اختبارات بينت أنه بحاجة لزراعة قوقعة.
وتكلفة زراعة القوقعة في مصر تصل إلى نحو 120 ألف جنيها، تكفل بها أحد الفنانين.
لكن المستشفى عدلت عن إجراء العملية لعمار لأن نسبة النجاح 50% في حين تصل إلى 100% لآخرين.
الطفل عمار واحد من نحو 10 ملايين معاق في مصر يشكون من البيروقراطية التي التي تصيبهم باليأس من إمكانية الوصول إلى علاج مناسب.
ويقول والد عمار إن الإجراءات الحكومية الطويلة "زادت من أزمة ابني".
وينفق والد عمار أكثر من 1500 جنيها (84 دولارا) كل شهر لمتابعة إعاقة ابنه، وهو ما يشكل 80 % من دخله.
ويقول مسؤول في وزارة الصحة لـ"موقع الحرة" رفض الكشف عن اسمه "إن الأزمة تتلخص في عجز ميزانية الوزارة عن الوفاء بالالتزامات وتوفير العلاج، هناك نقص شديد في الاحتياجات الدوائية والأساسية".
وتبلغ نسبة من لديهم إعاقة السمع في مصر 3.59% في مصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2017، أي نحو خمسة ملايين شخص في مصر.
ويعترف عضو مجلس النواب عن المعاقين خالد حنفي لـ"موقع الحرة" بوجود طوابير انتظار طويلة لإجراء مثل هذه عمليات القوقعة "لأن الدولة لها إمكانات ومحددات مالية محددة ومحدودة".
لكنه يضيف أن الدولة تدعم المرضى بشكل عام، "هناك خطط للقضاء على فيروس سي، وأوامر بإنجاز العمليات الجراحية العاجلة، وأطلق الرئيس (عبد الفتاح السيسي) مبادرة المليار جنيه لمكافحة العمى".
غير أن الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة السابق الدكتور حسام المساح يقول إن "كل ما نسمعه عن إنجازات هي هوائية، وهذه المبادرات مالم توضع على أرض الواقع فهي مبادرات شفهية، ومنذ أكثر من أربع سنوات سمعنا عن مشروع إنشاء أربع مدن لذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى الآن لم يتم إنشاؤها".
هل كان 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة؟
أخصص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة، استجابة لطلب أحد الشباب المشاركين بالمؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية حينها.
لكن المساح الذي استقال من منصبه منذ ثلاث سنوات، يقول "للأسف لم يكن 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يتم إنجاز أي شيء فيها للمعاقين إلا قانون لم يتم تفعيله، لأن كل شيء فيه مرتبط باللائحة التنفيذية".
وتفاءل كثيرون من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن صدق السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير الماضي.
وكان من المفترض أن تنتهي اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ستة أشهر من المصادقة على القانون بحسب المادة الثانية منه، أي في 15 آب/ أغسطس لكنها لم تصدر حتى الآن.
وتقدم الأسبوع الماضي النائب خالد حنفي بطلب إحاطة بمجلس النواب لوزارة التضامن حول عدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن، "وتعهدت بمخاطبة مجلس الدولة الذي يراجع اللائحة والرجوع للمجلس لإحاطته برد المجلس"، بحسب خالد حنفي.
هل تنصف المبادرات المعاقين؟
وتحاول مبادرة جديدة أطلقتها الفنانة رنا خليل بعنوان #قد_التحدي تغيير نظرة المجتمع للمعاقين، مؤكدة أن "الناس جميعا متساوون". وشارك في المبادرة مجموعة من الفنانين مثل إلهام شاهين ويسرا اللوزي وعمر خيرت ومراد مكرم وفراس سعيد وهيدي كرم، وعضوة مجلس النواب الدكتورة أنيسة حسونة، فضلا عن مؤسستها الفنانة رنا خليل.
وتقول الفنانة رنا سماحة في تعليقها على مشاركتها في الحملة إنه "من العيب ألا يكون المجتمع لا يعلم مبادئ لغة الإشارة، لأن بهم ومعهم نحن بالتأكيد #قد_التحدي".