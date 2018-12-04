من يسمع عمار؟

خاص بـ"موقع الحرة"/ مصطفى هاشم

"أنحت في الصخر يوميا للبحث عن حل لإبني قبل أن يتحول إلى أصم نهائيا"، يقول المصري محمد سيد والد الطفل عمار الذي يعاني ضعفا شديدا في السمع.

يروي محمد الذي يعيش في منطقة شبرا بمحافظة القليوبية قصته لـ"موقع الحرة" متحدثا عن إجراءات حكومية طويلة في مصر، "كل إجراء منها يأخذ عدة أشهر، حتى ننتقل للخطوة التي تليها، مما زاد من إعاقة ابني".

بعد ثمانية أشهر من ولادة عمار اكتشف والداه أنه لا يسمع جيدا، فأخضعوه لفحوص طبية في مستشفيات حكومية.

نصحهم أحد الأطباء بإجراء مقياس للسمع بالجهد المثار، فاكتشفوا أنه لا يسمع بشكل جيد.

ولا تجري مصر اختبارا لمقياس السمع عند الولادة في العادة، إلا أن وزارة الصحة أعلنت في نهاية 2017 توفير 147 جهاز قياس سمع في سبع محافظات فقط ضمن 27 محافظة.

وتبلغ نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر 10.64% أي نحو 11 مليون شخص، حسب ما ذكر الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة الدكتور أشرف مرعي لـ"موقع الحرة".​