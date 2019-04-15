تعديلات الدستور.. ماذا يقول المصريون؟

كريم مجدي

تعديلات دستورية تشغل الشارع المصري، المؤيدون يجدون فيها خطوة تخدم المصلحة العامة وتحديات المرحلة، أما المعارضون فيعتبرونها "صدمة" دستورية.

بالنسبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فإن إقرار التعديلات الدستورية يعني إضافة عامين إلى فترته الرئاسية الحالية لتنتهي عام 2024، بدلا من عام 2022.

وسيكون بمقدور الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية أخرى، بعد أن كان قد استنفذ حقه في الترشح للمنصب مرتين.

يتخوف معارضون ونشطاء من أن التعديلات الدستورية تعني "بقاء السيسي في السلطة حتى 2030"، وهو أمر ينفيه المؤيدون باعتبار أن صندوق الانتخاب هو من يحدد ذلك.

أبرز التعديلات الدستورية المقترحة:

مادة 140 فقرة أولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية ورقمها (241 مكرر) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم أحزابا مدنية أبرزها: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، وحزب الدستور، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الإصلاح والتنمية، قد أعلنت في أذار/مارس الماضي رفضها للتعديلات الدستورية.