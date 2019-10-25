مصر.. الحكومة تدعو المواطنيين إلى البقاء في منازلهم الجمعة

دعت الحكومة المصرية الخميس المواطنين في عدد من المناطق إلى البقاء في منازلهم الجمعة وأعلنت رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة "القصوى" في تلك المناطق تحسبا لاستمرار سوء الأحوال الجوية الجمعة بعد أيام من وفاة 19 شخصا.

وطالب مجلس الوزراء المواطنين في محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن قناة السويس، وشمال ووسط سيناء، إلى عدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد بأن تقارير هيئة الأرصاد الجوية أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار حتى يوم السبت المقبل، على أن تبلغ ذروتها الجمعة، وتبدأ في التحسن الأحد.

وتوقع المتحدث سقوط أمطار غزيرة الجمعة يمكن أن تصل إلى سيول على مناطق في شمال ووسط سيناء.

وقد توفي نحو 20 شخصا في محافظات مصرية بسبب موجة سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد الثلاثاء، حسب وسائل إعلام مصرية.

وتنوعت أسباب الوفيات بين حوادث الطرق والصعق بالكهرباء والغرق والسقوط من على أسطح المنازل.