مصر.. السجن لـ37 شخصا بتهمة الاتجار بأعضاء البشر

قضت محكمة مصرية بسجن 37 شخصا مددا تراوح ما بين ثلاث إلى 15 سنة للتجارة غير المشروعة في أعضاء البشر.

الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة ونشرتها صحيفة الأهرام الرسمية شملت سجن ستة أشخاص 15 سنة، و11 شخصا سبع سنوات و20 لمدة ثلاث سنوات. ويمكن للمتهمين الطعن على الأحكام. وبرأت المحكمة ثلاثة أشخاص.

وكشف التحقيق أن أطباء وعاملين طبيين ووسطاء تورطوا في العديد من حوادث زرع الأعضاء بشكل غير مشروع ونقل أعضاء بشرية. ووجد التحقيق أن المتهمين استغلوا المصريين الفقراء الذين باعوا أعضائهم.

وتحظر مصر بيع الأعضاء البشرية بموجب قانون عام 2010 لكن بعض المصريين، مدفوعين بالفقر، يعرضون بيع أعضائهم لتلبية احتياجات الحياة.