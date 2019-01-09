مصر.. السجن 15 عاما لأحمد دومة

قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس الناشط أحمد دومة 15 عاما بعدما قضت المحكمة العليا في مصر بإلغاء حكم سابق بالسجن المؤبد (25 عاما).

وكانت محكمة النقض (المحكمة العليا) ألغت في تشرين الأول/أكتوبر 2017 حكما سابقا صدر مطلع 2015 بالسجن المؤبد بحق الناشط السياسي المعروف أحمد دومة وقررت إعادة محاكمته.

ويعد دومة أحد رموز ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك، وكان كذلك من أبرز المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين عند توليها السلطة إثر انتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر في العام 2012.

ودانت المحكمة أحمد دومة بـ"التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي (مبنى تاريخي في ميدان التحرير بقلب القاهرة) والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه" خلال صدامات وقعت في كانون الأول/ ديسمبر 2011 في محيط مقر مجلس الوزراء الذي يقع قرب ميدان التحرير.

كما قضت المحكمة الأربعاء بتغريم دومة ستة ملايين جنيه مصري (نحو 333 ألف دولار).

وعقب الحكم الاول بحق دومة في 2015، صدرت إدانات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فضلا عن العديد من المنظمات الحقوقية.

وتشن السلطات حملة قمع منذ إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013، لكن هذا الحكم كان الأقسى ضد النشطاء غير الإسلاميين الذين طاولتهم حملة القمع.

ودومة مسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013. ويحق له الطعن مجددا ولمرة أخيرة بهذا الحكم أمام محكمة النقض.