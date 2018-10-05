مصر.. السجن لسبعة أهلاويين بسبب هتافات ضد آل الشيخ

كشف محامون أن نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قررت حبس سبعة من مشجعي النادي الأهلي المصري 15 يوما، على خلفية أحداث مباراة في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، شهدت هتافات ضد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي "بيراميدز" تركي آل الشيخ.

كانت المباراة بين فريقي النادي الأهلي وحوريا كوناكري الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقد شهدت هتافا جماهيريا مسيئا ضد آل الشيخ، بسبب ما يعتبرها الجمهور تدخلاته في الكرة المصرية وأزمته مع النادي الأهلي، ما جعل آل الشيخ يعلن انسحابه مما وصفه بـ"الاستثمار الرياضي في مصر".

وحسب أحد محامي المتهمين، فإن النيابة وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تتمثل في "ألتراس أهلاوي"، وترويج ونشر بيانات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وطالبت بضبط وإحضار ثمانية متهمين آخرين.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المتهمين نفوا التهم المنسوبة إليهم وأكدوا في التحقيقات أنهم غادروا إلى منازلهم بعد انتهاء المباراة وفوجئوا بالقبض عليهم بعدها، مشيرين إلى أنهم مشجعون لكرة القدم، وغير مهتمين بأي أمور سياسية.

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