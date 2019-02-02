مصر: قضينا على خلية إرهابية خطرة

أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي السبت القضاء على خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأكد المتحدث العسكري المصري أن العملية أسفرت عن القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين، وتدمير 3 سيارات دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة، غربي البلاد.

وقال الرفاعي إن العملية جاءت استمرارا لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتواجد خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد.

وأضاف العقيد الرفاعي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "بعد تحديد أماكن تواجد عناصر الخلية الإرهابية بكل دقة، استهدفت القوات الجوية البؤرة الإرهابية مع تمشيط قوات مكافحة الإرهاب المنطقة".