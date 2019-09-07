مصر.. المؤبد لـ"مرشد الإخوان" وآخرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالسجن المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان و8 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، فيما أصدرت حكما بالسجن 15 عاما على ثمانية متهمين آخرين في نفس القضية.

ويضاف الحكم الحالي إلى عدد من الأحكام الأخرى التي صدرت بحق بديع.

وأصدرت المحكمة أيضا حكمها ببراءة ثمانية آخرين، وأسقطت الاتهامات ضد الرئيس السابق محمد مرسي، الذي توفي خلال محاكمة منفصلة في يونيو.

وكانت محكمة النقض قد ألغت الأحكام السابقة بالإعدام بحق المتهمين وأمرت بإعادة محاكتهم.



أدانت منظمات حقوقية مثل هذه الأحكام وطالبت السلطات بضمان محاكمات عادلة.