مصر: المحادثات بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، محمد السباعي، إن مفاوضات سد النهضة "قد وصلت إلى طريق مسدود"، نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.

وأضاف، في بيان صحفي مساء السبت، أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا "يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل".

وأوضح السباعي أن هذا المقترح "خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل".

وأكد المتحدث المصري أن إثيوبيا "رفضت مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة".

وكان وزراء الموارد المائية لكل من السودان مصر وإثيوبيا، اختتموا اجتماعاتهم التى استضافتها العاصمة الخرطوم بشأن بحث قضية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في تصريحات صحفية، السبت، إن الأطراف الثلاثة اتفقت على عدد من النقاط بشأن سد النهضة، ومواصلة عمل اللجان الفنية لإيجاد حل للنقاط الخلافية والمتعلقة بقضية ملء وتشغيل السد.

وكانت الأطراف الثلاثة قد بدأت اجتماعاتها الجمعة في الخرطوم وسط خلافات بين مصر وإثيوبيا.

وقال مراقبون إن مصر تقدمت بمقترح جديد تمسكت من خلاله بدخول طرف دولي رابع كوسيط لتقريب وجهات النظر، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا.

وقد أعلنت الولايات المتحدة الخميس دعمها المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق تعاون لملء وإدارة سد النهضة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان، إن "لجميع دول حوض النيل الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار".

وأضافت أن الإدارة الأميركية "تدعو جميع الأطراف إلى إظهار حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق يصون ذلك الحق ويحترم حصة كل دولة من مياه نهر النيل"، على حد تعبير البيان.