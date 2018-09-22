مصر.. النقض ترفض إسقاط عقوبة فساد عن مبارك ونجليه

رفضت أعلى محكمة استئناف مصرية السبت طلبا للتصالح تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه في قضايا فساد حكم عليهم فيها بالسجن.

وقررت محكمة النقض رفض الطلب الذي تقدم به محامي أسرة الرئيس الأسبق بهدف رفع آثار الحكم عن مبارك ونجليه.

وقالت صحيفة "الشروق" المصرية إن الهدف من طلب التصالح كان "رفع الآثار التي رتبها الحكم ضد مبارك ونجليه بمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة ست سنوات".

وكانت المحكمة أيدت في 2015 حكما بالسجن ثلاثة سنوات على الثلاثة بعد إدانتهم بتهمة إهدار أموال عامة كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية.

وأفرج عن مبارك وأبنائه بعد انقضاء مدة عقوبتهم، إلا أن نجليه علاء وجمال يحاكمان وهم مخلى سبيلهم في قضية فساد أخرى معروفة إعلاميا باسم "التلاعب في البورصة".

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