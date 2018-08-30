مصر.. امرأة قبطية في منصب المحافظ لأول مرة

عينت مصر امرأة قبطية في منصب محافظ لأول مرة.

وأدت الدكتورة منال عوض ميخائيل (51 عاما) اليمين الدستورية الخميس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كمحافظة لدمياط، بعد أن كانت تشغل منصب نائبة محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ شباط/فبراير 2015، حيث كانت تتولى ملف تطوير المناطق العشوائية.

وحسب تقارير محلية، فإن ميخائيل تمكنت من الحصول على منح وتمويلات من منظمات دولية لتطوير المناطق العشوائية خلال مسؤوليتها في محافظة الجيزة.

وكانت ميخائيل قد حصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها عام 1989 وماجستير من جامعة الإسكندرية عام 1995، ودكتوراة في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999، ووصلت إلى منصب وكيل معهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بوزارة الزراعة.

وهذه هي المرة الثانية التي تعين فيها امرأة في منصب محافظ وهو يعادل منصب الوزير في مصر.

وكانت أول امرأة تتولى منصب محافظ هي نادية عبده، التي تولت مسؤولية محافظة البحيرة في شباط/فبراير 2017، لكنها رحلت في التغيير الوزاري الجديد الخميس.

وشهدت حركة المحافظين التي تم إعلانها الخميس تعيين 17 محافظا من ذوي الخلفية العسكرية والشرطية، واثنين من القضاء و8 مدنيين.