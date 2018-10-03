هيومن رايتس ووتش: الحقوقي المصري عزت غنيم مختف قسريا

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية الأربعاء بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي عزت غنيم، متهمة الشرطة بالإخفاء القسري للناشط.

وقالت المنظمة إن الشرطة المصرية أخفت غنيم، المدير التنفيذي لـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، قسرا، وهو محتجز منذ آذار/ مارس 2018، وأمرت المحكمة في 4 سبتمبر/أيلول بإخلاء سبيله.

وكانت زوجة عزت غنيم رشا آخر من رأته، وهو رهن الاحتجاز في مركز شرطة الهرم، جنوب القاهرة، في 13 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إنه منذ ذلك التاريخ "لم تتمكن عائلته وأصدقاؤه من الاتصال به، ورفضت السلطات تقديم أي معلومات عن وضعه أو مكانه".

وقال مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن رفض السلطات المصرية إطلاق سراح غنيم يعكس "ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون. على السلطات المصرية الكشف فورا عن مكان غنيم وإطلاق سراحه والتحقيق مع من أخفوه ومعاقبتهم".

وتتهم السلطات غنيم بنشر أخبار كاذبة و"خدمة أغراض جماعة إرهابية".