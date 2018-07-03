مصر .. وعود الحكومة هل تحمي الفقراء؟

ويرى عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي أن الوعود التي أبداها مدبولي "مجرد أمنيات سمعناها كثيرا من الحكومات السابقة وسنسمعها من الحكومات القادمة".

وتقع مسؤولية فحص برنامج الحكومة الجديدة على عاتق البرلمان الذي سيكون أمامه 10 أيام لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه ثم عرضه على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

وأضاف مدبولي "الحكومة أولى به (الفقير) من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعا تحت خط الفقر".

"لن نترك شخصا فقيرا يتكفف الناس"، هكذا قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الثلاثاء أثناء إلقائه بيان الحكومة أمام البرلمان لطلب نيل ثقة النواب في الحكومة الجديدة.

ويوضح طنطاوي في حديث لـ "موقع الحرة" أنه "لابد أن نفرق ما بين الشعارات العامة الفضفاضة، والإجراءات العملية التي يمكن قياسها من خلال مؤشرات أداء وفقا لجداول زمنية. ما يهمنا هي الإجراءات على أرض الواقع".

وضمنت الحكومة في خطة عملها برامج حماية اجتماعية لتقليص آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها القاهرة والتي تتضمن رفع الدعم عن الطاقة في إطار برنامج اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي على هامش قرض بقيمة 12 مليار دولار أميركي.

وحسب طنطاوي فإن ما طرحه مدبولي ليس بجديد "ويمكن اعتباره امتدادا لبرنامج الحكومة السابقة ... وهذا في حد ذاته لا يبشر بالخير".

إضافة المواليد

ومن الخطوات التي أعلنها مدبولي لتخفيف آثار وتبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، السماح بإضافة المواليد غير المسجلين على بطاقات التموين "الدعم العيني الشهري" والذي يبلغ 50 جنيها للفرد (6 دولارات تقريبا)، وهو الأمر الذي كان متوقفا منذ ثلاث سنوات.

وقال رئيس الوزراء إن حكومته ستستهدف ضمن برنامج يدعى "سكن كريم" مضاعفة عدد الأسر التي تقطن مساكن "متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي"، وكذلك "رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن والمجتمع المدني" لفائدة أكثر من 120 ألف أسرة تضاف لـ 22 ألفا مستفيدة في الوقت الحالي.

ويرى النائب فايز بركات أن "القراءة الأولية لبرنامج الحكومة تشير إلى أنه في المجمل جيد إذا تم تنفيذه على أرض الواقع".

ويقول في حديث لـ "موقع الحرة" إن برامج الحماية الاجتماعية "يجب أن تشمل الفئات المتوسطة أيضا وليست المعدومة فقط".

وتركز البرامج التي طرحها مدبولي في بيانه أمام البرلمان على الطبقات "الأولى بالرعاية" والتي تشير إلى الشرائح الأفقر في المجتمع.

ويبلغ الحد الأدنى للرواتب الشهرية في مصر 1200 جنيه (67 دولارا)، فيما يبلغ متوسط دخل الأسرة المصرية سنويا 44.2 ألف جنيه (2510 دولارات)، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحسب آخر الإحصاءات الرسمية عن عام 2015، فإن نحو 25 مليون مصري يقعون تحت خط الفقر.

ويقول طنطاوي، عضو تكتل 25/ 30 المعارض، إن "ما تفعله السلطة هو إصدار سياسات تعمل على توسيع قاعدة الفقر في مصر وتعميق قوته ثم تفكر في تخفيف الآثار من خلال برامج (حماية)، مع أنه كان من الأولى أن تعالج المشكلات من جذورها".